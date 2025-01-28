Минск ответил на критику выборов в Белоруссии словами о собственных системных проблемах ЕС

МИД Белоруссии назвал безосновательной критику Минска со стороны ЕС

Критика Минска со стороны Европейского союза (ЕС) является безосновательной и была высказана на фоне системных проблем в самой организации. Об этом заявили в МИД Белоруссии, передает БелТА.

«С сожалением отмечаем продолжение безосновательной критики Беларуси со стороны отдельных западных стран с использованием клишированных ярлыков и санкционных угроз», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, министерство иностранных дел республики утверждает, что заявление ЕС намерено искажает факты и игнорирует объективные реалии в Белоруссии и мире. По заявлению МИД страны, такая риторика используется организацией из-за нарастающей внутренней разобщенности и деградации позиций на международной арене «так называемого коллективного Запада».

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление стран ЕС не приведет ни к чему, кроме дальнейшего ухудшения отношений с республикой.

Ранее глава евродипломатии — эстонский политик Кая Каллас назвала выборы президента Белоруссии несвободными и несправедливыми. По ее словам, в стране проводятся репрессии в отношении прав человека и действуют ограничения на участие в политической жизни.