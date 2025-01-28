«Хабр Карьера» назвал Альфа-Банк лидером рейтинга работодателей в IT-сфере

Альфа-Банк второй год подряд занимает первое место в рейтинге лучших российских крупнейших компаний «Хабр Карьера». Оценки своим прошлым и текущим работодателям выставляют сами IT-специалисты.
Альфа-Банк запускает бесплатные обучающие IT-курсы, развивает специалистов внутри, сотрудничает с ведущими вузами и работает с молодежью в рамках IT и Digital-специальностей. Сотрудники ведут блоги, организовывают митапы и конференции.
«Альфа-Банк — лидер инноваций. Мы используем ИИ практически во всех процессах банка — от найма сотрудников до доставки наших продуктов и борьбы с мошенниками. Markswebb признал наше мобильное приложение лучшим в России, а наши сервисы получают самые высокие оценки как клиентов, так и мировых экспертов. Приятно, что IT-специалисты по достоинству оценивают нашу работу, и для нас это большая мотивация развиваться и становиться лучше», — прокомментировал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.