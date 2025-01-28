Изрезанного мужчину нашли на обочине трассы в Подмосковье

В Подмосковье на обочине трассы нашли изрезанного мужчину

В Московской области на обочине трассы нашли изрезанного мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, раненого заметили возле двух грузовых автомобилей на 54-м километре трассы М-2 «Крым». Врачам не удалось его спасти. Выяснилось, что жертва — 28-летний житель Луховиц.

Правоохранители осмотрели место, изъяли чехол от ножа, два телефона и документы на груз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Лобне арестовали семейную пару, которая подозревается в причинении ожогов своей дочери раскаленным металлическим предметом.