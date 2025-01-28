В российском городе арестовали причинявших ожоги дочери раскаленным металлом супругов

В Лобне арестовали супругов, причинявших ожоги дочери раскаленным металлом

В Лобне арестовали семейную пару, которая подозревается в причинении ожогов своей дочери раскаленным металлическим предметом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Супруги подозреваются по части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Во время допроса фигуранты свою вину не признали. По их словам, ребенок сам причинил себе травмы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение.

По данным правоохранителей, супруги избивали свою дочь с января 2024 года. Кроме того, они причиняли ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами по различным частям тела. Известно, что пострадавшая 2012 года рождения. По делу назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что на Урале Свердловский областной суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в истязании двухлетней падчерицы и расправе над ней.