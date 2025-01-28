Клуб Единой лиги ВТБ подал уведомление о банкротстве

Клуб Единой лиги ВТБ «Самара» подал уведомление о банкротстве

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, подал уведомление о банкротстве. Об этом сообщил генеральный директор команды Камо Погосян, слова которого передает «Матч ТВ».

Погосян заявил, что банкротство может наступить в течение 30 дней. «Есть время, чтобы найти решение, разрешить вопрос с руководством региона», — добавил он.

Ранее команду покинули несколько иностранных игроков. Контракты с ними были расторгнуты по взаимной договоренности сторон.

«Самара» занимает 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В активе команды 34 очка в 27 матчах.

