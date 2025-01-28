Мэр российского города пожаловался на загадивших администрацию ворон

Мэр Белогорска Мелюков рассказал, что администрацию и детсад загадили вороны

Мэр Белогорска Станислав Мелюков рассказал, что администрацию и детский сад загадили вороны. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

По словам чиновника, по неясной причине птицы сменили место обитания и фактически оккупировали территорию детсада, а также вплотную подбираются к зданию мэрии, из-за чего горожане вынуждены ходить по помету. Для борьбы с воронами в администрации заказали биоакустические и лазерные отпугиватели и искусственные чучела ворон.

«Мы их заказали, 1300 рублей, (...) шесть штук. Посмотрим, как это будет работать. Местные наши охотники предлагали: "Давайте мы их постреляем и подвесим", но я сказал: "Не-не, давайте купим чучела и их развесим". Но вообще ситуация не очень хорошая, вороны прям одолели. Они загадили весь детский садик и начали загаживать подход к администрации, и это не совсем приятно. Люди ходят за получением различных муниципальных услуг и ходят по вороньему помету», — посетовал градоначальник. Мелюков добавил, что наслышан о мстительности и сообразительности ворон и признает всю серьезность проблемы, с которой город столкнулся впервые. Поскольку в Белогорске нет орнитологов, выяснять причину проблемы будут специалисты запасного центра и местное сообщество.

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