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21:07, 18 января 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на засилье комаров в разгар зимы

В Санкт-Петербурге дом в разгар зимы атаковали комары
Виктория Клабукова

Фото: jcomp / Freepik

В Санкт-Петербурге жильцы дома пожаловались на засилье комаров. Зимние холода насекомых не пугают, пишет «Фонтанка».

Комары атакуют исторический шестиэтажный дом по улице Пушкинской. Сырость в подвале здания стоит круглый год, поэтому к насекомым петербуржцы привычны. Однако теперь комары прижились в квартирах даже в разгар зимы. «Зимой они с нами впервые, уже и холода начались, а они все не пропадают», — сетуют собственники. Комаров не берут ни морозы, ни даже инсектициды — даже после химической обработки живность не покидает подвал. Даже в минусовую температуру комарами кишит подъезд и усыпаны лестницы. «В день мы штук по двадцать убиваем в квартире», — признается местная жительница. Причем ситуация одинаковая как на первом, так и на последнем этаже.

Коммунальщики объяснили такую живучесть комаров наличием грунтовых вод. Прорыва труб специалисты не обнаружили и мероприятия по осушке подвала не провели.

Ранее на нашествие комаров и мошек пожаловались жители другого российского города, Уфы. Подвал здания постоянно открыт и подтоплен. Множественные обращения в коммунальных службах игнорируют.

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