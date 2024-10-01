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15:37, 1 октября 2024Экономика

Жильцы дома в российском городе пожаловались на нашествие насекомых

Жильцы дома в Уфе пожаловались на нашествие комаров и мошек

Фото: Kirill Skorobogatko / Globallookpress.com

В Уфе жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие комаров и мошек. Насекомые заполонили подъезда здания, сообщает UTV.RU.

Жилой дом находится в Орджоникидзевском районе города на улице Кольцевая, 58. Местные жильцы утверждают, что подвал здания постоянно открыт и подтоплен. Из-за этого в подъезде появилось множество комаров и мошек. Собственники поделились видео, на которых можно увидеть белые стены подъезда, усыпанные насекомыми.

«Все летят в квартиру, подвал вечно открыт и топит, никто на нас не обращает внимания. Куда только соседи не обращались: и в ЖЭУ, и в УЖХ — везде кормят "завтраками"», — рассказал один из жильцов.

В УЖХ Орджоникидзевского района сообщили, что в ближайшее время специалисты проверят подвал. После этого коммунальщики направят заявку на дезинсекцию дома в соответствующую организацию.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил жителей многоквартирных домов, что неприятный запах из подвала может угрожать здоровью. По его словам, сырость и застой воды в подвалах создают благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов.

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      Александра Качан
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