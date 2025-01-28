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06:08, 28 января 2025Мир

На границе США и Мексики произошла перестрелка

Fox News: На границе США и Мексики произошла перестрелка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

На границе США и Мексики произошла перестрелка между пограничниками и мигрантами, Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу, в результате сотрудники пограничного патруля Соединенных Штатов открыли огонь и остановили их. По данным телеканала, никто не пострадал.

Перестрелка произошла недалеко от острова Фронтон. Он расположен на реке Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой. По предварительным данным, мигранты, которые стали участниками перестрелки, могут быть членами наркокартеля.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля (ICE) — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. По данным The Washington Post, «президент разочарован результатами кампании по массовой депортации».

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