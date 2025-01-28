На Западе признали слабость Европы в конфликте на Украине

Экс-глава МИД Британии Хейг: Европе не хватает сил, чтобы помогать Киеву без США

Европейским странам не хватает сил поддерживать Украину без огромной помощи США. Об этом заявил бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, передает газета The Times.

«Жестокая правда станет очевидной как никогда: европейским странам не хватает сил, чтобы сдерживать конфликт на своем континенте без огромной помощи США. Их армии слишком малы или слишком плохо оснащены, и, конечно, им не хватает спутников, ракет, транспортных самолетов и производства боеприпасов, которые необходимы», — отметил бывший глава внешнеполитического ведомства.

Хейг также добавил, что позиция британского правительства, согласно которой оно не может позволить себе тратить 2,5 процента ВВП на оборону НАТО до 2030-х годов, «покажется действующим американским властям необоснованной».

Ранее Хейг заявил, что пример Корейской войны 1950-1953 годов и сложный период ее мирного урегулирования должен отрезвить США на Украине и поспособствовать окончанию там вооруженного конфликта.