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19:40, 28 января 2025Мир

На Западе понадеялись на отрезвление в конфликте на Украине

Экс-глава МИД Хейг: пример Корейской войны должен отрезвить США на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Уильям Хейг

Уильям Хейг. Фото: Dan Kitwood / Pool / Reuters

Пример Корейской войны 1950-1953 годов и сложный период ее мирного урегулирования должен отрезвить США на Украине и поспособствовать окончанию там вооруженного конфликта. Об этом заявил бывший глава МИД Великобритании Уильям Хейг, передает газета The Times.

«Поэтому прекращение конфликта будет напоминать перемирие, завершившее Корейскую войну в 1953 году: прекращение боевых действий по согласованной линии и достаточное сдерживание, чтобы предотвратить их повторное возникновение. Этот прецедент должен отрезвить Вашингтон. Переговоры о прекращении огня в Корее затянулись на целых два года, прежде чем принесли плоды», — рассказал экс-глава внешнеполитического ведомства.

Хейг также подчеркнул, что предоставление странами НАТО войск и их размещение на территории Украины якобы является единственным способом подтолкнуть Киев к переговорам о прекращении огня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что у американских чиновников «отвисла челюсть» из-за приостановки президентом страны Дональдом Трампом иностранной помощи. По их мнению, подобное решение ослабляет позиции Соединенных Штатов на международной арене, так как предоставляет больше возможностей для Китая и его внешней политики.

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