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18:06, 28 января 2025Мир

Патрушев раскрыл колониальные планы Великобритании на Украину

Патрушев: Великобритания пытается создать свою колонию на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Великобритания пытается создать свою колонию на Украине, о чем свидетельствует заключение соглашения о «столетнем партнерстве». Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Вспомните, как Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами. Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени», — рассказал он.

Патрушев также добавил, что поддержка Лондоном властей в Киеве противоречит международному праву, указав, что британские политики «беспринципно» его игнорируют.

Ранее Патрушев заявил, что Великобритания хочет нарастить военно-морское присутствие в Черном море, отталкиваясь от соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом. Кроме того, помощник главы государства указал, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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