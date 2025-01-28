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19:48, 28 января 2025Интернет и СМИ

Павел Воля сел в ванну со льдом и спародировал Дурова

Ведущий Павел Воля спародировал Павла Дурова, погружавшегося в ванну со льдом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Павел Воля

Павел Воля. Кадр: @pavelvolyaofficial

Известный российский телеведущий Павел Воля спародировал предпринимателя Павла Дурова, погружавшегося в ванну со льдом. Юмористическое видео он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале Воля использовал фрагмент из видео, в котором Дуров с напряженным лицом лежал в ванне со льдом. Затем в ролике появился сам комик, который тоже лежал в темных очках в ванне со льдом, но выглядел при этом расслабленным. Телеведущий также в шутку попросил по возможности принести ему коктейль.

В описании к видео Воля оставил последовательность из нулей и единиц. «Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол», — написал телеведущий. В комментариях заявили, что двоичным кодом было зашифровано обращение к Дурову: «Паша, нас не охладить».

«У Воли видно по льдинкам, что вода теплая», «Это у всех Павлов такой прикол?», «Да вы даже чем-то похожи», «Что-то лед очень быстро растворяется в этой воде», — отреагировали комментаторы.

В конце марта 2024 года Дуров опубликовал видео, на котором он погружается в ванну со льдом. Он назвал такую процедуру лучшим способом начать день.

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