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10:36, 28 января 2025Бывший СССР

Пленный рассказал об отсутствии техники в мехбригадах ВСУ под Великой Новоселкой

Пленный боец ВСУ Савченко: Мехбригады под Великой Новоселкой воевали без техники
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевали под Великой Новоселкой без военной техники. Об отсутствии техники рассказал пленный украинский солдат Сергей Савченко, передает ТАСС.

«По идее должна была быть, но там, где я был, техники не было. Переправы были разрушены. Она бы даже не смогла заехать, наверное», — заявил украинский военный.

Он добавил, что при обороне населенного пункта украинские мехбригады пользовались только легковыми гражданскими автомобилями.

Ранее солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке, записал предсмертное видео. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев оставили без помощи в населенном пункте, и передает «горячие приветы» командирам.

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