Пособника аферистов задержали за обман пенсионера на семь миллионов рублей

В Москве полиция задержала пособника аферистов за обман пенсионера на 7 млн руб.

В Москве полиция задержала 23-летнего пособника аферистов, который участвовал в обмане 75-летнего жителя Зеленограда. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по столице.

Правоохранители выяснили, что потерпевшему несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся работниками различных ведомств. Во время разговора злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру сбережения якобы для их декларирования. В результате пожилой москвич отдал пришедшему к нему задержанному более семи миллионов рублей. Через какое-то время доверчивый мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

В отношении мужчины следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве полиция задержала 19-летнюю курьершу мошенников за обман подростков.