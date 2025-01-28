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12:40, 28 января 2025Силовые структуры

Участвующую в обманах подростков курьершу мошенников задержали в Москве

В Москве полиция задержала курьершу мошенников за обман подростков
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве полиция задержала 19-летнюю курьершу мошенников за обман подростков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по столице.

В отношении местной жительницы следователи завели уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ее отправили под домашний арест. Задержанную проверяют на совершение аналогичных преступлений.

В полицию обратился житель Гагаринского района столицы и сообщил, что его 17-летнюю падчерицу аферисты обманули более чем на 270 тысяч рублей. Мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств, убедили несовершеннолетнюю в том, что ее персональные данные скомпрометированы, и во избежание их утечки необходимо собрать все имеющиеся дома деньги и отдать курьеру.

В ОМВД России по району Чертаново Северное с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя жительница столицы. Она рассказала, что аферисты позвонили ее 16-летней дочери и представились работниками силовой структуры. Злоумышленники убедили подростка в том, что от ее имени осуществляется финансирование противоправной деятельности, и для непривлечения ее к ответственности необходимо отдать все деньги, которые есть дома. Школьница вынесла злоумышленникам 1,6 миллиона рублей.

К обоим эпизодам была причастна задержанная. Она рассказала, что подработку нашла в интернете. В ее обязанности входило забирать похищенное у ни о чем не подозревающего курьера и передавать кураторам. За услуги ей было обещано денежное вознаграждение.

Ранее в Москве трое местных жителей разработали схему обмана маркетплейса и заработали более 1,6 миллиона рублей.

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