Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП в Нижегородской области

Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в ДТП в Нижегородской области

Глава Кокшетауской и Акмолинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Серапион погиб в ДТП на трассе M12 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской метрополии.

«В ночь с 27 на 28 января текущего года в Нижегородской области на трассе М12, рядом с поселком Пильна, произошла авария — разбился автомобиль, в котором находился архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Колосницин)», — говорится в публикации.

В результате катастрофы архиепископ получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что предстоятель направлялся в Москву для участия в Рождественских чтениях.

Ранее военкомы в Харьковской области схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и попытались отправить его на фронт. Инцидент произошел в городе Бабаев, священнослужителя в рясе задержали и направили на военно-врачебную комиссию.