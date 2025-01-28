Россиянин беспричинно ударил школьницу на улице и пошел дальше

В Краснокаменске СК завел дело в отношении ударившего школьницу мужчины

В Краснокаменске (Забайкальский край) прохожий беспричинно ударил школьницу на улице и пошел дальше. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи завели в отношении него уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчина задержан. Его хотят отправить под стражу.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина без всякой видимой причины сильно ударил несовершеннолетнюю в область головы, а затем скрылся.

Ранее в Краснодарском крае подростки толпой избили двух мужчин из-за нравоучений.