В российском регионе подростки толпой избили мужчин из-за нравоучений и попали на видео

В Краснодарском крае подростки толпой избили двух мужчин

В Краснодарском крае подростки толпой избили двух мужчин из-за нравоучений. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Kub Mash в своем Telegram-канале.

Как рассказал один из потерпевших, он проезжал по хутору Ленина и заметил своего 17-летнего сына с друзьями, решил остановиться и отчитать подростка, но их беседу прервал парень из его компании — сын мигрантов. Началась потасовка. На кадрах видно, что подростки повалили мужчину на землю и запинали ногами.

В этот момент мимо проезжал знакомый семьи, который, увидев драку, решил помочь, но его также избили. Со слов очевидцев — на вмешавшемся прохожем подростки порвали одежду, его также ударили арматурой.

По данным канала, мужчины уже сняли побои и обратились в полицию.

Ранее в Туле группа подростков избила мужчину в его квартире. Потерпевшего доставили в больницу, спасти его не удалось.