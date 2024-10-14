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11:56, 14 октября 2024Россия

В российском регионе подростки толпой избили мужчин из-за нравоучений и попали на видео

В Краснодарском крае подростки толпой избили двух мужчин

В Краснодарском крае подростки толпой избили двух мужчин из-за нравоучений. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Kub Mash в своем Telegram-канале.

Как рассказал один из потерпевших, он проезжал по хутору Ленина и заметил своего 17-летнего сына с друзьями, решил остановиться и отчитать подростка, но их беседу прервал парень из его компании — сын мигрантов. Началась потасовка. На кадрах видно, что подростки повалили мужчину на землю и запинали ногами.

В этот момент мимо проезжал знакомый семьи, который, увидев драку, решил помочь, но его также избили. Со слов очевидцев — на вмешавшемся прохожем подростки порвали одежду, его также ударили арматурой.

По данным канала, мужчины уже сняли побои и обратились в полицию.

Ранее в Туле группа подростков избила мужчину в его квартире. Потерпевшего доставили в больницу, спасти его не удалось.

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      Елена Торубарова
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