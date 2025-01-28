Россиянина осудили на 12 лет за госизмену

В Чувашии мужчине дали 12 лет за отправку фото воинской части и помощь ВСУ

В Чувашии суд приговорил к 12 годам лишения свободы 25-летнего жителя Московской области за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Россиянин признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом на 150 тысяч рублей.

По данным ведомства, в июне 2022 года мужчина сфотографировал воинскую часть и отправил кадры террористам с Украины. А зимой 2023 года он переводил деньги на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.