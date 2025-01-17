Собиравшийся воевать за Украину россиянин попался ФСБ при переходе границы

ФСБ задержала на границе уроженца Ленобласти при попытке выехать на Украину

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина 2001 года рождения обвиняется по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в террористической деятельности») УК России. Ему грозит пожизненный срок.

По данным ФСБ, россиянин связался с представителями военизированного формирования, а затем отправился в Белгородскую область, чтобы выехать из страны в обход установленных пунктов пропуска. По прибытии на Украину мужчина собирался вступить в террористическую организацию.

Ранее 17 января сообщалось, что суд арестовал жителя Севастополя, собиравшего данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота для военной разведки Украины.