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13:09, 17 января 2025Силовые структуры

Собиравшийся воевать за Украину россиянин попался ФСБ при переходе границы

ФСБ задержала на границе уроженца Ленобласти при попытке выехать на Украину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении уроженца города Кириши Ленинградской области, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу в Белгородской области, чтобы попасть на Украину и вступить там в ряды вооруженных формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина 2001 года рождения обвиняется по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в террористической деятельности») УК России. Ему грозит пожизненный срок.

По данным ФСБ, россиянин связался с представителями военизированного формирования, а затем отправился в Белгородскую область, чтобы выехать из страны в обход установленных пунктов пропуска. По прибытии на Украину мужчина собирался вступить в террористическую организацию.

Ранее 17 января сообщалось, что суд арестовал жителя Севастополя, собиравшего данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота для военной разведки Украины.

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