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11:05, 17 января 2025Силовые структуры

Суд арестовал россиянина за сбор данных для военной разведки Украины

ФСБ: Задержанный за сбор данных для Украины житель Севастополя арестован
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд арестовал жителя Севастополя, собиравшего данные об объектах противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота для военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

По данным ведомства, мужчина вступил в Telegram чат, который координируется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Мужчина собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал это кураторам. Задержание россиянина попало на видео.

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