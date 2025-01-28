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08:26, 28 января 2025Россия

Российские военные развернули понтонный мост в Курской области

Минобороны: ВС РФ навели понтонный мост в приграничном районе Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России навели понтонный мост в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Понтонный мост развернули инженерные подразделения группировки войск «Север». Это было необходимо для обеспечения прохождения военной и гражданской техники, уточнили в оборонном ведомстве.

«Возведение понтонного моста начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. В ходе инженерной разведки проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений», — объяснили в министерстве.

Там добавили, что перед установкой также было необходимо проверить береговой ландшафт на проходимость техники и осмотреть дно реки. Установка моста проводилась в сложных условиях, так как существовала угроза обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Ранее Минобороны сообщило, что экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Пуски ракет по намеченным целям выполнили летчики армейской авиации при поддержке сухопутных войск.

ЖЗЛ
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