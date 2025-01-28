Российский губернатор возмутился работой маршруток во время объявленной ракетной опасности

Глава Орловской области Клычков раскритиковал работу транспорта во время тревоги

Глава Орловской области Андрей Клычков раскритиковал работу общественного транспорта в областном центре во время объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщает портал newsorel.ru.

Поводом к этому стало то, что после объявления тревоги городские маршрутные такси продолжили развозить пассажиров. Не восприняли предупреждение должным образом и сами горожане — некоторые из них продолжали заниматься своими делами, в частности, кататься на катке.

«Это может плохо закончиться», — предостерег Клычков. Когда объявляется сигнал тревоги, «мы на радарах видим ракеты», пояснил губернатор.

Ранее в Воронеже запустили салют во время атаки беспилотников. На снятых очевидцем кадрах виден салют в одном из спальных районов, сопровождающийся разрывами пиротехники.