Российский школьник украл у матери десять тысяч долларов из чайника и прогулял их

В Брянске школьник украл у матери $10 тысяч, а затем потратил их на одежду и SPA

Школьник из Брянска украл у матери десять тысяч долларов и прогулял их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, валюта хранилась в старом чайнике. Юноша забрал ее, а затем потратил все деньги в течение десяти дней.

За это время он приобрел брендовую одежду и новый телефон, а также оплатил бизнес-такси, несколько номеров в гостиницах со SPA-процедурами и вечеринки для своих друзей.

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