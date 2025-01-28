Российский школьник украл у матери десять тысяч долларов из чайника и прогулял их

Школьник из Брянска украл у матери десять тысяч долларов и прогулял их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, валюта хранилась в старом чайнике. Юноша забрал ее, а затем потратил все деньги в течение десяти дней.
За это время он приобрел брендовую одежду и новый телефон, а также оплатил бизнес-такси, несколько номеров в гостиницах со SPA-процедурами и вечеринки для своих друзей.
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