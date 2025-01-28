Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 28 января 2025Силовые структуры

Российский школьник украл у матери десять тысяч долларов из чайника и прогулял их

В Брянске школьник украл у матери $10 тысяч, а затем потратил их на одежду и SPA
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Школьник из Брянска украл у матери десять тысяч долларов и прогулял их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, валюта хранилась в старом чайнике. Юноша забрал ее, а затем потратил все деньги в течение десяти дней.

За это время он приобрел брендовую одежду и новый телефон, а также оплатил бизнес-такси, несколько номеров в гостиницах со SPA-процедурами и вечеринки для своих друзей.

Ранее в Чебоксарах арестовали мужчину, который с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов. Что это значит для России?

      Украинский политолог рассказал о переходе украинской молодежи на русский язык

      Вице-комиссионер НХЛ оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки до конца сезона

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      Журналистку крымско-татарского телеканала внесли в список террористов и экстремистов

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше