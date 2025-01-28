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12:05, 28 января 2025Силовые структуры

СБУ организовала доставку траурного венка российскому генерал-майору

СБУ организовала доставку траурного венка российскому генерал-майору Терехину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала доставку траурного венка командующему 150-й мотострелковой дивизии на СВО генерал-майору Виталию Терехину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители украинских спецслужб разместили объявление о «несложной работе» в одном из профильных чатов в интернете, и на него откликнулись двое безработных.

Россияне получили координаты места с венком и адрес получателя, после чего доставили посылку и ушли. О том, кем именно был адресат, им не уточнили.

В результате венок обнаружили родственники военного и вызвали на место правоохранителей. Взрывчатки в венке не оказалось. Курьеров уже вычислили по камерам, их разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Приморье на семь лет осудили мужчину, который хотел поджечь военный комиссариат.

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