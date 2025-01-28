США приостановили прием украинских беженцев

Миграционная служба США подтвердила остановку приема украинских беженцев

Миграционная служба США подтвердила остановку приема заявок на въезд в страну от украинских беженцев по программе «Единение ради Украины» (United for Ukraine, U4U). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что прием заявок остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы U4U и процессов подачи документов.

Ранее Трамп подписал ряд указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер. В частности, американский лидер ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южной границе США.