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10:58, 28 января 2025Мир

США приостановили прием украинских беженцев

Миграционная служба США подтвердила остановку приема украинских беженцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Duenes / Reuters

Миграционная служба США подтвердила остановку приема заявок на въезд в страну от украинских беженцев по программе «Единение ради Украины» (United for Ukraine, U4U). Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запросов на поддержку и деклараций по финансовой поддержке», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что прием заявок остановлен до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка условий программы U4U и процессов подачи документов.

Ранее Трамп подписал ряд указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер. В частности, американский лидер ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южной границе США.

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