В Дании заявили об отсутствии военной угрозы Гренландии со стороны США

Фредериксен заявила об отсутствии военной угрозы Дании и Гренландии от США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии военной угрозы ее стране и Гренландии со стороны США. Ее слова приводит агентство Ritzau.

«У меня нет оснований полагать, что существует военная угроза Гренландии и Дании. США — ближайший союзник Дании», — подчеркнула политик.

Фредериксен указала на важность сохранения трансатлантического сотрудничества для общей безопасности и пообещала сделать все возможное для того, чтобы альянс продолжил существование ради мира и стабильности.

Премьер также допустила значительное увеличение оборонных расходов Дании, ближе к пяти процентам ВВП, чем к двум. Она признала, что это будет трудно и дорого.

Фредериксен также считает, что при новом президенте США Дональде Трампе характер сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами будет иным. Сейчас сложно прогнозировать, к каким последствиям приведут изменения в вопросах торговли и экономического сотрудничества, однако вне зависимости от происходящего в Америке Европа должна стать сильнее сама по себе, сказала политик.

24 января стало известно, что Трамп позвонил премьер-министру Дании и потребовал отдать Гренландию. По информации источников, их разговор прошел «крайне плохо», так как американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию. Отмечается, что он не принимал никаких предложений Дании о сотрудничестве, так как «его волнует только передача острова США».

