В Кремле отреагировали на задержание судна Baltic Summer с российским экипажем

Песков: У Кремля нет деталей задержания судна Baltic Summer с экипажем из РФ

У Кремля нет деталей задержания у берегов Португалии судна Baltic Summer с российским экипажем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российские службы изучат инцидент. «Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований», — отметил Песков.

27 января испанские и американские спецслужбы задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем по подозрению в перевозке наркотиков из Южной Америки. По данным испанской газеты Faro de Vigo, экипаж трое суток находился в порту, где им «угрожали оружием и не позволяли вызвать консула для выяснения обстоятельств произошедшего».

В ходе проверки наркотики на судне обнаружить не удалось. Членов команды в составе 23 человек отпустили в порт назначения.