Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 28 января 2025Мир

В Кремле отреагировали на задержание судна Baltic Summer с российским экипажем

Песков: У Кремля нет деталей задержания судна Baltic Summer с экипажем из РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: AdriÃƒÂ°N Irago/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

У Кремля нет деталей задержания у берегов Португалии судна Baltic Summer с российским экипажем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, российские службы изучат инцидент. «Здесь нужно обращаться в министерство иностранных дел или в министерство транспорта, были ли основания для такого задержания или это было задержание без оснований», — отметил Песков.

27 января испанские и американские спецслужбы задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем по подозрению в перевозке наркотиков из Южной Америки. По данным испанской газеты Faro de Vigo, экипаж трое суток находился в порту, где им «угрожали оружием и не позволяли вызвать консула для выяснения обстоятельств произошедшего».

В ходе проверки наркотики на судне обнаружить не удалось. Членов команды в составе 23 человек отпустили в порт назначения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский выдвинул условие Трампу по завершению конфликта на Украине. В чем оно заключается?

      Ариана Гранде напугала фанатов худобой на торжественном обеде

      Волочкова рассказала о подарке дочери на свадьбу

      В России высказались о плане Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

      Россиянин отправился на СВО с ребенком

      Офтальмолог призвала некоторых россиян быть особенно внимательными к здоровью глаз

      Британские экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер

      Россиянин с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки

      Две крупные азиатские страны перестали покупать российскую нефть

      Стало известно о нововведении в WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше