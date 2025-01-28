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18:35, 28 января 2025Мир

В Нью-Йорке начались масштабные миграционные рейды

WP: администрация Трампа начала проводить миграционные рейды в Нью-Йорке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: @Sec_Noem / X / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала проводить масштабные миграционные рейды в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The Washigton Post (WP).

«Действия президента Трампа в отношении иммигрантов и попытки депортации огромного количества людей затронули крупнейший город США. Сотрудники иммиграционной службы и федеральные агенты рассредоточились по всему городу, где каждый третий житель родился в другой стране», — передает издание.

По данным газеты, 20 команд сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля (ICE) вместе с недавно уполномоченными агентами других федеральных ведомств начали приходить в дома и производить аресты в городе, где действует политика «убежища», ограничивающая официальное сотрудничество с ICE.

Ранее Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. Сотрудники ICE рассказали, что особенно пристальное внимание миграционная служба будет уделять мигрантам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

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