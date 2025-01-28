В России решили отказаться от ареста отцов-одиночек и беременных

РБК: Правительство РФ одобрило идею отказа от ареста отцов-одиночек и беременных

В России решили отказаться от ареста отцов-одиночек и беременных. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, Министерство юстиции предложило только в исключительных случаях заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми, несовершеннолетних, отцов-одиночек, усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

Их можно будет помещать под стражу только в случае обвинения в тяжком или особо тяжком преступлении. Также исключительным случаем будет считаться нарушение ранее избранной меры пресечения, попытка скрыться от следствия и отсуствие постоянного места жительства в России.

Поправки предложены к законопроекту, который был внесен в Государственную Думу Верховным судом в июне 2023 года. Там также говорится, что нельзя заключать под стражу людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, которые подтверждены документами. Законопроект продолжает начатую реформу по гуманизации уголовного-процессуального законодательства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскрыли подробности о запланированных ограничениях для иноагентов.