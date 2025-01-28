В России заочно осудили на 14 лет наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР заочно дал 14 лет наемнику Элиаве за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении гражданина Грузии Темура Элиаве, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Его признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2022 году Элиаве добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен), где прошел военную подготовку. Получив огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. После этого по сентябрь 2024 года он стал участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) и российских военнослужащих. Элиаве получал вознаграждение от украинских властей.

Ранее сообщалось, что экс-военного из Грузии приговорили в России к пожизненному сроку за бои на стороне Украины.