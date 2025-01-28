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12:45, 28 января 2025Россия

В российском городе пропала 38-летняя мать с двумя шестимесячными сыновьями

В Нижнем Новгороде пропала женщина с двумя шестимесячными сыновьями
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде третьи сутки разыскивают 38-летнюю женщину, которая пропала вместе с двумя шестимесячными сыновьями. Об этом пишет NewsNN.

По информации издания, 26 января в полицию обратился муж россиянки, который в данный момент находится в командировке в Москве. По его словам, жена перестала выходить на связь. Квартира, где проживает семья, оказалась пуста.

Источник портала в правоохранительных органах сообщил, что на учете у психиатра женщина не стоит.

В свою очередь, поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в субботу, 25 января, мать с детьми вышли из дома, после чего об их местонахождении ничего не известно. В момент пропажи женщина была одета в темно-зеленое пальто,
серо-зеленую шапку и черные сапоги на каблуке, а дети — в светло-серые комбинезоны.

Ранее в Железногорске Курской области сотни местных жителей искали девятилетнюю девочку, пропавшую по пути от живущей в соседнем подъезде подруги. В результате выяснилось, что ребенок провел ночь на лестничной клетке, после чего вернулся к знакомой, разминувшись с правоохранителями.

ЖЗЛ
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