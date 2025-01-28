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09:52, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело против мужчины за поджог дома с бывшей женой и детьми

Под Иркутском возбудили дело на мужчину за поджог дома с экс-женой и детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутской области возбудили уголовное дело против мужчины за поджог дома с бывшей женой и детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более малолетних лиц») УК РФ.

По данным следствия, ночью в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошла ссора. Мужчина облил бензином пол, поджег и сразу скрылся с места преступления. В этот момент в доме находились четверо несовершеннолетних детей. Женщине с детьми удалось покинуть горящий дом и вызвать экстренные службы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали мужчину за попытку расправы над собутыльником.

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