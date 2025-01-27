В российском городе задержали мужчину за попытку расправы над собутыльником

В Петербурге задержали мужчину, поджегшего своего собутыльника

В Петербурге задержали мужчину, поджегшего своего собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, знакомые распивали спиртные напитки в бытовке. В ходе этого у них произошла ссора. Мужчина сначала избил собутыльника, а затем облил его обувь бензином и поджег. В полицию поступило сообщение от жительницы одного из домов поселка Кузнечное о том, что ночью их знакомый облил ее мужа горючей смесью и поджог. 36-летнего потерпевшего госпитализировали.

Сотрудники полиции оперативно задержали 30-летнего подозреваемого в преступлении. По информации из медицинского учреждения, у потерпевшего травмы головы, также ожоги первой и второй степени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в поджоге квартиры россиян.