Ветеринар назвал пять худших популярных пород собак

Ветеринар из ЮАР назвал такс и лабрадоров худшими породами собак

Известный ветеринар из ЮАР Амир Анвари назвал пять популярных пород собак, у которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем и поведением. На пост специалиста, где он объяснил, почему никогда бы не завел лабрадора, обратило внимание Daily Mail.

На первое место в своем списке «худших пород собак» специалист поставил такс. Он отметил, что таксы могут быть замечательными домашними питомцами, однако «бывают очень упрямыми и будут лаять всю ночь, если захотят». Кроме того, сказал Анвари, у них часто развивается заболевание межпозвоночных дисков, что может привести к набору лишнего веса. «Так что если у вас такса — нужно быть постоянно начеку», — подытожил ветеринар.

На второе место Анвари поставил французских бульдогов. «Это милая, очаровательная мерзопакость. Если у нее нет проблем с дыханием, то есть проблемы с кожей. Если с кожей все в порядке, то будут проблемы со спиной, на которые придется серьезно потратиться», — пояснил специалист. Он признался, что постоянно лечит этих собак и себе такую никогда бы не завел.

Следующей проблемной породой Анвари назвал бельгийских овчарок. Ветеринар заявил, что это «не собаки, а машины», потому что требуют огромное количество «умственных и физических упражнений». «Я занят полный рабочий день и никогда не смогу уделить этой собаке достаточно времени, чтобы она была счастлива. А когда она несчастна, то становится вредной», — пояснил Анвари.

Четвертыми в своем списке эксперт назвал бордер-колли. Он заявил, что у этих собак примерно те же проблемы, что и у бельгийских овчарок — они требуют большой активности и постоянного внимания. В противном случае их энергия может быть направлена в «русло разрушения».

Последней из худших пород собак для домашнего содержания Анвари назвал лабрадоров. «Я знаю, вы скажете: "Он сошел с ума, лабрадоры потрясающие!" Да, они действительно замечательные, но это собаки с огромной склонностью к избыточному весу», — пояснил ветеринар.

Он отметил, что лабрадоры абсолютно всеядны и «одержимы едой». Анвари добавил, что с этой породой нужно быть очень строгим в вопросах питания. Ветеринар признался, что не смог бы отказать лабрадору в любимых лакомствах, и поэтому никогда не завел бы такую собаку.

Ранее кинолог из Великобритании назвал породы собак, которые, по его мнению, не стоит заводить семьям с детьми. На первое место специалист поставил бордер-колли.