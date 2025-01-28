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09:27, 28 января 2025Мир

Во Франции главу ЕК уличили в намерении «раздавить» французских фермеров

Политик Филиппо: Соглашения ЕС, направленные против Трампа, навредят Франции
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Ускорение заключений торговых соглашений Европейского союза (ЕС), направленных против избранного президента США Дональда Трампа, навредит Франции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«[Глава Еврокомиссии (ЕК)] Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа!» — заявил политик.

Филиппо призвал французских фермеров «быть начеку». Он также уличил руководство ЕС в намерении «раздавить» аграриев. По словам политика, глава ЕК пойдет до конца в своей политике.

В декабре сообщалось, что высокопоставленные дипломаты из стран ЕС раздражены решением фон дер Ляйен подписать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), против которого выступал Париж.

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