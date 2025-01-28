Во Франции главу ЕК уличили в намерении «раздавить» французских фермеров

Политик Филиппо: Соглашения ЕС, направленные против Трампа, навредят Франции

Ускорение заключений торговых соглашений Европейского союза (ЕС), направленных против избранного президента США Дональда Трампа, навредит Франции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«[Глава Еврокомиссии (ЕК)] Урсула фон дер Ляйен ускоряет заключение мегасоглашений о свободной торговле по всему миру, чтобы сыграть против Трампа!» — заявил политик.

Филиппо призвал французских фермеров «быть начеку». Он также уличил руководство ЕС в намерении «раздавить» аграриев. По словам политика, глава ЕК пойдет до конца в своей политике.

В декабре сообщалось, что высокопоставленные дипломаты из стран ЕС раздражены решением фон дер Ляйен подписать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), против которого выступал Париж.