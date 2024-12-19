Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 19 декабря 2024Мир

В ЕС заявили о раздражении из-за решений фон дер Ляйен

Politico: страны ЕС раздражены самостоятельными решениями главы ЕК фон дер Ляйен
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Martin Varela Umpierrez / Reuters

Высокопоставленные дипломаты из стран Европейского союза (ЕС) раздражены самостоятельными решениями главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен пошла в толковании своего мандата дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии до нее, в последний раз это проявилось в решении по МЕРКОСУР», — заявил неназванный европейский дипломат.

Отмечается, что дело в решении фон дер Ляйен подписать историческое соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), против которого выступал Париж.

Фон дер Ляйен не в первый раз выступает против крупнейших стран ЕС — Франции и Германии. В этом году Брюссель ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, что вызвало недовольство Берлина.

Ранее французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. 484 депутата проголосовали против, инициативу поддержали только 70 депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше