В ЕС заявили о раздражении из-за решений фон дер Ляйен

Politico: страны ЕС раздражены самостоятельными решениями главы ЕК фон дер Ляйен

Высокопоставленные дипломаты из стран Европейского союза (ЕС) раздражены самостоятельными решениями главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Фон дер Ляйен пошла в толковании своего мандата дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии до нее, в последний раз это проявилось в решении по МЕРКОСУР», — заявил неназванный европейский дипломат.

Отмечается, что дело в решении фон дер Ляйен подписать историческое соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), против которого выступал Париж.

Фон дер Ляйен не в первый раз выступает против крупнейших стран ЕС — Франции и Германии. В этом году Брюссель ввел пошлины на импорт китайских электромобилей, что вызвало недовольство Берлина.

Ранее французские депутаты нижней палаты парламента большинством голосов высказались против соглашения о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. 484 депутата проголосовали против, инициативу поддержали только 70 депутатов.