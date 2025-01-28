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09:17, 28 января 2025Экономика

Володин раскрыл детали проекта о запрете навязывания дополнительных товаров и услуг

Володин: Россиян защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме 28 января рассмотрят законопроект о защите граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. Детали документа раскрыл глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам политика, по результатам анализа стало известно, что чаще всего россияне сталкиваются с такой проблемой при покупке авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом. «Люди даже не замечают, как автоматически им предоставляют дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения и т.д.», — констатировал спикер. Другим распространенным способом, с которым сталкивалась почти половина опрошенных, он назвал замену положенных по полису ОМС услуг на платные.

Как объяснил Володин, в рамках документа, о котором идет речь, в частности, предлагается запретить навязывание дополнительных товаров, услуг и работ до заключения основного договора, исключить проставление автоматических отметок о согласии на их приобретение, дать гражданам право отказаться от оплаты навязанных товаров, работ и услуг и требовать возврата уже списанных в связи с этим средств. Также проектом предусматривается недопущение формирования продавцов условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных услуг и товаров.

С 2023 года в России действуют штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) подразумевает ответственность как для должностных, так и для юридических лиц. Так, за необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителя, связанных с нарушением его прав, или уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке для первых предусмотрен штраф в 15-30 тысяч рублей, для вторых — 100-300 тысяч.

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