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12:02, 28 января 2025Интернет и СМИ

Версия украинского политика о целях генетического тестирования в России не подтвердилась

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ThisisEngineering / Unsplash

Бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале заявил, что Россия якобы будет заниматься евгеникой. Однако его утверждение не подтвердилось.

Заявление о евгенике Андрющенко сделал, комментируя новость о том, что президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по генетическому тестированию для будущих родителей.

Президент России действительно поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Об этом говорится на его официальном сайте. Однако в действительности цель таких мер — выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний.

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний», — указано на портале президента России.

При этом программа расширенного неонатального скрининга (исследования на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей) действует в России с 2023 года. Как подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, эта программа позволяет диагностировать несколько десятков врожденных и наследственных заболеваний на самой ранней стадии и незамедлительно оказывать помощь. «Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно», — говорил Мишустин.

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Начальник Московского геномного центра Олег Глотов назвал идею генетического тестирования будущих родителей прекрасной и указал, что такая программа направлена на рождение здоровых детей. «Мы постараемся за счет этой программы реализовать рождение здоровых детей у тех родителей, у которых уже есть, к сожалению, больные дети. Очень важно, чтобы они получили здорового ребенка», — добавил генетик.

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева поддержала внедрение генетического тестирования для будущих родителей. «Сейчас решили, что нужно выявлять ситуации и группы риска, пока еще нет зачатия. У родителей можно выявить некоторые нюансы, связанные со здоровьем, которые могут приводить к довольно тяжелым последствиям. Для предотвращения всех неприятностей можно выявить риск заранее», — пояснила врач.

Введение генетических тестов для будущих родителей также одобрил врач-гинеколог Марк Курцер. По его словам, это позволит поставить диагноз и своевременно начать заместительную терапию.

Утверждение о том, что Россия якобы внедряет принципы евгеники, не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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