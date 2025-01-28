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17:10, 28 января 2025Россия

ВСУ ударили дронами и артиллерией по четырем населенным пунктам российского региона

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта Белгородской области: села Графовка, Тишанка и Новостроевка-Первая, а также город Грайворон. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Графовке в результате артиллерийского обстрела и атаке двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи, в результате чего без света частично остался сам населенный пункт и соседняя Репяховка. В Тишанке обстрел повредил летнюю кухню частного домовладения. «Зафиксированы локальные повреждения на линии электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует электроснабжение», — написал губернатор.

Он добавил, что в Новостроевке-Первой дроны-камикадзе посекли ворота частного домовладения. А в Грайвороне взрыв беспилотника повредил административное здание.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул Гладков. Он заверил, что аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Ранее под обстрел попал белгородский город Шебекино. Прилет снаряда ВСУ пробил кровлю и стекла жилого дома, а также повредил припаркованный неподалеку автомобиль.

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