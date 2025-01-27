Выпущенный ВСУ по российскому городу боеприпас разорвался в жилом доме

Выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в жилом доме в Шебекино

Город Шебекино подвергся очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате прилета снаряда в одном из жилых домов пробита кровля и выбиты стекла. Также повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль.

Помимо Шебекино, под ударов со стороны соседнего государства оказалось село Кукуевка Валуйского округа. Там беспилотник атаковал припаркованный автомобиль, повредив его и два домовладения.

По предварительным данным, в обоих случаях никто не пострадал.

Ранее 27 января ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области. О пострадавших также не сообщалось.