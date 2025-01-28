Жители российского города пожаловались на баннеры с ошибкой в его названии

Жители Балахны пожаловались на баннеры с ошибкой в названии города

Жители Балахны (Нижегородская область) пожаловались на баннеры с ошибкой в названии города. Внимание на ситуацию в обратило издание «Подъем».

По словам жителей, в городе появилось несколько десятков плакатов, посвященных истории судостроения в городе. На них изображен построенный на местной верфи корабль с «Балаханы» вместо «Балахны» в подписи.

По словам представителя мэрии, плакаты принадлежат частному лицу, которое заклеило опечатку, однако неизвестные вернули баннеру первоначальный вид. «Администрация Балахнинского округа не имеет отношения к данному объекту, к забору и баннерам, тем более это собственность юрлица, частная собственность. (...) Лишняя буква там была заклеена, но кто-то из жителей, видимо, совсем недавно убрал это, просто отклеил обратно, и на это обратили внимание», — рассказал журналистам он. Между тем пользователи соцсетей шутят, что в 1636 году, когда был возведен корабль с баннера, возможно, «Балахана» и была, а у отклеившего заплатку «чесались рученьки».

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