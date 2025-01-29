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12:32, 29 января 2025Из жизни

75-летняя женщина неожиданно нашла любовь спустя 43 года одиночества

Жительница США 43 года провела в одиночестве и нашла любовь в 75 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница штата Флорида, США, Памела Денев неожиданно встретила любовь в 75 лет. Об этом она рассказала в интервью Jam Press.

В молодости у нее был муж, от которого она родила двоих детей. Когда Памеле было 28 лет, ее брак распался. Позже у женщины были коротие романы, но потом все прекратилось: из-за детей она была вынуждена много работать, поэтому у нее просто не оставалось времени на мужчин. В 50 лет Памела начала переживать, что останется одна на всю жизнь. Она стала ходить на свидания с мужчинами с сайтов знакомств, но все они заканчивались неудачно.

Находясь на грани отчаяния, в марте 2024 года Памела познакомилась с 73-летним Грегом. Они стали общаться, хотя и не подходили под запросы друг друга. «Он искал миниатюрную женщину, а я хотела сурового мужчину», — объяснила она. Тем не менее отношения Грега и Памелы стали развиваться, и вскоре они влюбились в друг друга. Памеле пришлось провести в одиночестве 43 года, чтобы найти свою настоящую любовь.

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По словам женщины, Грег стал ее родственной душой. У него отличное чувство юмора, и он часто заставляет Памелу искренне смеяться. Она заявила, что возраст не помеха для любви.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании хотела прыгнуть под поезд, но вместо этого нашла любовь всей жизни и вышла замуж. Машинист помог ей справиться с кризисом, и они влюбились в друг друга.

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