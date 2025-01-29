В России прокомментировали атаку украинского дрона на Белгородскую область

Депутат Заварзин предложил ужесточить позиции РФ по поражению дронов ВСУ

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин предложил ужесточить позиции России по поражению дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал атаку украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области, жертвами которого стали двухлетний ребенок и его мать.

«Я надеюсь, что мы будем принимать более активные меры для того, чтобы был больший коэффициент сбиваемости. У них агония сейчас. Конечно, надо выводы делать, ужесточать на любых расстояниях нашу позицию по уничтожению этих дронов», — заявил Заварзин.

При этом депутат объяснил, что некая сложность заключается в том, что дроны пролетают вблизи жилых домов.

«Но насколько я знаю, в Министерстве обороны очень серьезно анализируется эта ситуация. Будут ужесточаться меры по качеству работы средств всех типов ПВО и РЭБ», — заключил он.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал частный жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Жертвами атаки стали двухлетний ребенок и его мать. Второй ребенок и отец ранены, их доставили в больницу. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атака произошла утром 29 января.