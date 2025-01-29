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14:40, 29 января 2025Россия

В России прокомментировали атаку украинского дрона на Белгородскую область

Депутат Заварзин предложил ужесточить позиции РФ по поражению дронов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин предложил ужесточить позиции России по поражению дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал атаку украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области, жертвами которого стали двухлетний ребенок и его мать.

«Я надеюсь, что мы будем принимать более активные меры для того, чтобы был больший коэффициент сбиваемости. У них агония сейчас. Конечно, надо выводы делать, ужесточать на любых расстояниях нашу позицию по уничтожению этих дронов», — заявил Заварзин.

При этом депутат объяснил, что некая сложность заключается в том, что дроны пролетают вблизи жилых домов.

«Но насколько я знаю, в Министерстве обороны очень серьезно анализируется эта ситуация. Будут ужесточаться меры по качеству работы средств всех типов ПВО и РЭБ», — заключил он.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал частный жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Жертвами атаки стали двухлетний ребенок и его мать. Второй ребенок и отец ранены, их доставили в больницу. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что атака произошла утром 29 января.

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