Блогер рассказал о пугающих мексиканцев мифах о России

Российский путешественник побывал в Мексике и рассказал о пугающих мифах о родной стране и соотечественниках, в которые верят местные жители. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В разговоре с автором публикации и его девушкой мексиканец предположил, что в России всегда холодно, опасно выходить на улицу, медведи чуть ли не ходят по городам, а полицейские такие же строгие, как их мексиканские коллеги, только в шапках-ушанках.

«Знаете, а вы смелые. Поехать из России в Мексику — это круто. Но мне кажется, у вас там страшнее», — признался мексиканец.

Путешественник добавил, что о России в Мексике знают мало и считают, что там «выжить сложнее». «У каждой страны свои страхи. Кто-то боится перестрелок, кто-то — зимы. Но в конечном итоге все это становится частью жизни, и мы, люди, ко всему приспосабливаемся», — сделал вывод россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер признался, что американцы и его соотечественники никогда не поймут друг друга. С его точки зрения, в России люди более прямолинейные и не стесняются сказать, если что-то идет не так.

