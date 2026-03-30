Дачные высокотехнологичные теплицы довели россиянина до уголовного дела

В Чехове россиянина задержали за выращивание каннабиса в теплице

В подмосковном Чехове заключили под стражу местного жителя, обвиненного в производстве наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина на протяжении семи лет выращивал коноплю, содержащую каннабис, в высокотехнологичных теплицах на арендованных дачных участках в садовых товариществах. При осмотре парников полиция изъяла 58 кустов, 24 пластиковые емкости с готовой растительной массой, электронные весы, упаковочные материалы и свыше 150 граммов готовой марихуаны.

Ранее сообщалось, что в студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на 324 миллиона рублей.