11:27, 30 марта 2026

Дачные высокотехнологичные теплицы довели россиянина до уголовного дела

В Чехове россиянина задержали за выращивание каннабиса в теплице
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

В подмосковном Чехове заключили под стражу местного жителя, обвиненного в производстве наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина на протяжении семи лет выращивал коноплю, содержащую каннабис, в высокотехнологичных теплицах на арендованных дачных участках в садовых товариществах. При осмотре парников полиция изъяла 58 кустов, 24 пластиковые емкости с готовой растительной массой, электронные весы, упаковочные материалы и свыше 150 граммов готовой марихуаны.

Ранее сообщалось, что в студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на 324 миллиона рублей.

    Последние новости

    Россия выразила протест Британии

    Раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью

    Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

    На Пхукете обнаружили редчайшую праворульную «Ниву»

    Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

    Мужчина выиграл в лотерею 108 миллионов рублей благодаря наследству покойного отца

    Россияне бросились скупать препараты от аллергии

    В Подмосковье проснулись гадюки

    Польша оградит себя электричеством от Украины

    Андреасян указал на свое сходство с Тарковским

    Все новости
