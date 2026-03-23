07:02, 23 марта 2026

В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков на 324 миллиона рублей

В Австралии у лидера группы The Art нашли склад с наркотиками на $5,5 миллиона
Никита Савин
Кадр: needtoknow.co.uk

В Австралии арестовали лидера рок-группы The Art, в студии которого обнаружили огромный склад наркотиков. Об этом пишет Need To Know.

45-летнего музыканта Азарию Бирна и его 28-летнюю возлюбленную Брук Митчелл арестовали в ходе полицейского рейда 18 марта в Сиднее. Правоохранители пришли с обыском в студию известного исполнителя. Там была обнаружена потайная комната, в которой нашли 17 килограммов марихуаны, 25 килограммов кетамина, 2,5 килограмма кокаина и большое количество других запрещенных веществ. Всего в студии хранились наркотики на 5,5 миллиона австралийских долларов (324,4 миллиона рублей) и 200 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей) наличными.

Во время обысков в домах родственников музыканта и его возлюбленной было найдено еще больше наркотиков и денег. Бирна и Митчелл арестовали на два месяца. Мужчине предъявили 10 обвинений в наркоторговле в особо крупном размере. Его спутницу обвинили только по одной статье, однако оба могут получить пожизненные сроки.

Вместе с Бирном и Митчелл были арестованы еще семь человек. Следствие считает, что главарем банды был 33-летний продюсер Оливер Дибли. Первое судебное заседание пройдет 14 мая.

Азария Бирн был лидером рок-группы The Art. За время карьеры он выступал на одной сцене со всемирно известными группами The Pixies, Thirty Seconds To Mars и Nine Inch Nails.

Ранее в Бразилии знаменитый рэпер сбил прохожего во время незаконных съемок клипа в штате Сан-Паулу. Пострадавшего доставили с больницу с тяжелыми травмами.

