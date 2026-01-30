Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 30 января 2026Из жизни

Знаменитый рэпер сбил на машине человека во время незаконных съемок клипа

Популярнейший рэпер из Бразилии MC Tuto сбил прохожего во время съемок клипа
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Бразилии знаменитый рэпер сбил прохожего во время незаконных съемок клипа в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Need To Know.

ДТП устроил 25-летний Эмерсон Тейшейра Муниз, известный под псевдонимом MC Tuto. Около полуночи в пятницу, 23 января, Муниз снимал очередной клип в городе Баруэри. На записи с камеры, которая была установлена на машине музыканта, видно, что он на достаточно высокой скорости ехал по центру города и читал рэп вместе с девушкой, сидевшей на пассажирском сиденье. Затем машина Муниза сбила пешехода. Пострадавший ударился о лобовое стекло автомобиля и перелетел через него. На записи видно, что перед этим ни Муниз, ни его спутница не смотрели на дорогу.

Выяснилось, что под колеса попал 20-летний ИТ-специалист Габриэль Луис Беррельяс Алвес. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. В полиции заявили, что у Муниза не было разрешения на съемку в черте города. Вскоре после сучившегося его арестовали и обвинили в покушении на жизнь с косвенным умыслом. В бразильском праве такая статья применятся к людям, которые не пытались умышленно навредить другому лицу, однако осознавали возможность этого и продолжали выполнять опасное действие.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Муниз пользуется огромным успехом на родине, и в 2025 году был признан одним из самых популярных артистов страны по версии издания Billboard. Его клип на песню Barbie только на YouTube набрал более 268 миллионов просмотров. На соцсети исполнителя подписаны миллионы человек.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о расправе над 47-летним барабанщиком и лидером группы Rai Kart. По версии следствия, мотивом преступления стала профессиональная конкуренция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Американскую разведку уличили во лжи Трампу

    Знаменитый рэпер сбил на машине человека во время незаконных съемок клипа

    Названы самые ожидаемые смартфоны

    Удары «Гераней» по украинским промышленным объектам попали на видео

    Экс-разведчик заявил о безвыходном положении Украины

    В Госдуме отреагировали на заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

    Еще одна страна отказалась вступить в Совет мира Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok