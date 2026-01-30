Знаменитый рэпер сбил на машине человека во время незаконных съемок клипа

Популярнейший рэпер из Бразилии MC Tuto сбил прохожего во время съемок клипа

В Бразилии знаменитый рэпер сбил прохожего во время незаконных съемок клипа в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает Need To Know.

ДТП устроил 25-летний Эмерсон Тейшейра Муниз, известный под псевдонимом MC Tuto. Около полуночи в пятницу, 23 января, Муниз снимал очередной клип в городе Баруэри. На записи с камеры, которая была установлена на машине музыканта, видно, что он на достаточно высокой скорости ехал по центру города и читал рэп вместе с девушкой, сидевшей на пассажирском сиденье. Затем машина Муниза сбила пешехода. Пострадавший ударился о лобовое стекло автомобиля и перелетел через него. На записи видно, что перед этим ни Муниз, ни его спутница не смотрели на дорогу.

Выяснилось, что под колеса попал 20-летний ИТ-специалист Габриэль Луис Беррельяс Алвес. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами. В полиции заявили, что у Муниза не было разрешения на съемку в черте города. Вскоре после сучившегося его арестовали и обвинили в покушении на жизнь с косвенным умыслом. В бразильском праве такая статья применятся к людям, которые не пытались умышленно навредить другому лицу, однако осознавали возможность этого и продолжали выполнять опасное действие.

Муниз пользуется огромным успехом на родине, и в 2025 году был признан одним из самых популярных артистов страны по версии издания Billboard. Его клип на песню Barbie только на YouTube набрал более 268 миллионов просмотров. На соцсети исполнителя подписаны миллионы человек.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о расправе над 47-летним барабанщиком и лидером группы Rai Kart. По версии следствия, мотивом преступления стала профессиональная конкуренция.