В смерти музыканта обвинили участников конкурирующей музыкальной группы

В Таиланде члены музыкальной группы убили музыканта-конкурента

В таиландской провинции Накхонратчасима полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о расправе над 47-летним барабанщиком и лидером группы Rai Kart. Об этом сообщает The Thaiger.

По версии следствия, мотивом преступления стала профессиональная конкуренция: покойный регулярно получал заказы на выступления, которые, как считали коллеги по музыкальному цеху, должны были доставаться им. Жена покойного, Нутчари, подтвердила эту версию, заявив, что у ее мужа не было других конфликтов.

Задержанные из конкурирующей группы сознались в организации засады: они перекрыли дорогу грузовиками, остановили машину музыканта и выстрелили ему в рот. Стрелком был 41-летний Ниран Бунма. Участникам преступления предъявлены обвинения, им грозит пожизненное заключение. Один подозреваемый, член группы по имени Наттавут Яенламун, объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Малайзии женщина отрезала бойфренду пенис кухонным ножом. Она узнала, что у мужчины есть законная жена в другой стране.